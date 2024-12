Giornalettismo.com - Cosa dice la sentenza del Tar sul Festival di Sanremo e la Rai

La Rai ha già annunciato che presenterà ricorso al Consiglio di Stato dopo il pronunciamento del Tar della Liguria suldi. Mahanno detto, esattamente, i giudici amministrativi relativamente alla questione che – di fatto – ha formalmente distinto la natura del marchio (di proprietà del Comune di, che cede in concessione) e del format (di proprietà della televisione pubblica)? Qualora l’ultimo grado di giudizo confermasse l’assunto emerso da questa, infatti, il primo – il marchio – dovrà necessariamente essere dato in concessione attraverso un bando di gara aperto a tutti, senza passare da delibere comunali che (come accaduto negli ultimi anni, rinnovando le convenzioni passate) hanno contraddistinto l’assegnazione per decisione “politica”. LEGGI ANCHE > Canta che ti passa: la Rai rischia davvero di perdere? Piccola premessa: questaè frutto di un ricorso presentato dall’etichetta discografica (e organizzatrice di eventi) Just Entertainment che, due anni fa, aveva presentato una manifestazione d’interesse per «acquisire la titolarità dei diritti di sfruttamento economico e commerciale deldie del relativo Marchio al fine di curare l’organizzazione e lo svolgimento del» dell’edizione successiva (quella del 2024 e le seguenti) della kermesse musicale.