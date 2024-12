Anteprima24.it - Conferimento di Encomio Solenne al Comando di Polizia Municipale di Benevento

Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata di ieri, 5 dicembre 2024, ildidiha ricevuto un prestigiosoaccompagnato da un attestato di pubblica benemerenza, in una cerimonia che si è svolta a Bergamo, in riconoscimento dell’impegno costante, della professionalità e del servizio reso alla comunità locale nell’anno 2024.Il riconoscimento è stato attribuito nell’ambito del Forum Nazionale diLocale, in segno di apprezzamento per le numerose a?tività e operazioni svolte dal, caratterizzate da un elevato livello di competenza e dedizione al bene pubblico.La cerimonia ha visto la partecipazione di molteplici autorità con l’obiettivo di celebrare l’impegno quotidiano degli agenti nel garantire la sicurezza e l’ordine pubblico.