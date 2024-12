Oasport.it - Combinata nordica: Ida Marie Hagen trionfa a Lillehammer, battuta Gyda Westvold Hansen

Leggi su Oasport.it

Prima gara stagionale per la Coppa del Mondo dial femminile: in Norvegia, a, è subito doppietta per le padrone di casa con Idachenettamente nella Gundersen davanti alla connazionale.Gara particolare, condizionata dal vento alle spalle nella prova di salto, che ha penalizzato e non poco le ultime a scendere. Al comando la tedesca Maria Gerboth che ha però subito perso posizioni. Partita benissimo, che ha raggiunto le prime (era quinta al via) ed è volata via in solitaria, guadagnando un ampio margine sulle rivali.Trionfo nettissimo per, alle sue spalle bene, che è riuscita a rimontare dalla decima alla seconda piazza, poi terza è l’austriaca Lisa Hirner davanti alla nipponica Haruka Kasai.