Ciclista investito da una macchina, è grave

Cologno al Serio. Stava pedalando a bordo della sua bicicletta, quando è statoda unadi passaggio. L’incidente stradale è avvenuto a Cologno al Serio, nella serata di venerdì 6 dicembre, pochi minuti dopo le 20.30. Vittima, un uomo di 70 anni che stava percorrendo in sella alla sua bici la strada provinciale 112, quella che collega Cologno a Ghisalba, quando, arrivato all’altezza del Ponte sul Serio, per cause ancora in via di accertamento, è stato colpito da un’automobile che viaggiava nella sua stessa direzione.Immediati i soccorsi. Sul posto sono intervenute due ambulanze, i carabinieri della Compagnia di Treviglio e la Polizia Stradale, quest’ultima impegnata nei rilievi del caso. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Treviglio, mentre l’automobilista non ha riportato ferite gravi.