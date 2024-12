Cede il terreno e sprofonda il mezzo | muore un operaio schiacciato drammaticamente da una betoniera

Leggi su Dayitalianews.com

Ennesima morte sul lavoro e l’ultima vittima si chiama Giuseppe Bolognini,58enne di Pumenengo, in provincia di Bergamo. L’uomo stava lavorando in un cantiere nel nuovo asilo di Soncino, nel cremonese, quando per cause da accertare ilè franato facendo cadere su un lato unache ha travolto l’.Durante le operazioni di carico sarebbeto il, causando il ribaltamento dellache avrebbe travolto e colpito Bolognini con il braccio telescopico. Gli interventi di soccorso sono stati rapidi, ma le ferite erano troppo gravi e per lui non c’è stato niente da fare. Il 58enne era vedovo da qualche anno, lascia una figlia di 27 anni, un fratello e l’anziana madre.Le cause dell’incidenteGli altri operai che lavoravano in cantiere hanno assistito impotenti a quella scena straziante, una tragedia che si è consumata sotto ai loro occhi.