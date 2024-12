Thesocialpost.it - Calcio d’angolo per punire i portieri: la nuova regola per chi perde tempo

All’orizzonte potrebbe arrivare unanelil portiere che trattiene la palla in mano per più di otto secondi assegnando unagli avversari. Secondo quanto riportato dal Times, questa proposta dell’International Football Association Board (Ifab), responsabile delle regole del gioco, mira a contrastare le perdite didei. La norma è già stata testata nei campionati maltese e nella categoria Under 21 inglese e potrebbe presto essere sperimentata anche nel campionato Primavera italiano.IFAB: “I casi di calciassegnati sono quasi inesistenti”Scoraggiare le perdite di«Analizzando i dati, si vede che il deterrente funziona, spingendo ia liberarsi della palla più rapidamente. La rabbia di un allenatore per unconcesso in questo modo farà in modo che il portiere non commetta lo stesso errore due volte», ha dichiarato Patrik Nelson, direttore generale della Federirlandese e membro del consiglio dell’Ifab.