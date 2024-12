Rompipallone.it - Bufera in Serie A, la rivelazione shock di Corona: “Il test antidoping non rileva ‘la droga dei calciatori”

Ultimo aggiornamento 6 Dicembre 2024 10:22 di redazioneDichiarazionifanno scattare lainA. Accuse pesantissime riguardanti la cosiddetta “dei”, nonta dai.Dopo il caso scommesse, una nuovatravolge il calcio italiano. Nell’ottobre 2023, durante la pausa per le Nazionali, era stata fatta luce sul coinvolgimento di alcuni, successivamente puniti con mesi di squalifica, in questo scandalo. Un ruolo primario in questa vicenda era stato giocato da Fabrizio, il quale aveva fatto nomi e cognomi di coloro che erano finiti in questo vortice.Poco più di un anno dopo, l’ex re dei paparazzi solleva un altraancor più delicata e. Questa volta il focus è incentrato sulla cosiddetta “dei”.