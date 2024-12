Oasport.it - Australian Open 2025, dodici italiani al via dal tabellone principale: Sinner e Paolini i riferimenti

Leggi su Oasport.it

Dal 12 al 26 gennaiogliterranno banco. Il conto alla rovescia che porterà al primo Slam della prossima stagione prosegue velocemente e primattori/primattrici del campo si stanno preparando per affrontare settimane di allenamenti ed essere pronti per questo importante evento.Sono state pubblicate le entry-list della prossima edizione che vedrà neli primi 104 giocatori ammessi direttamente al singolare maschile e femminile. Altri otto posti sono riservati alle wild card, le prime sono state assegnate a Zhang Shuai e Kasidit Samrej, a segno nell Asia-Pacific Wildcard Play-off. Per completare la lista dei 128 giocatori, i restanti 16 posti saranno chiaramente conquistati da chi uscirà dalle qualificazioni.In casa Italia saranno 12 i rappresentanti al via dal main draw: nove uomini e tre donne.