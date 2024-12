Dilei.it - Ascolti tv del 5 dicembre, Don Matteo 14 contro Endless Love

Ormai da un po’ di settimane a questa parte l’appuntamento fisso del giovedì sera in tv è con Don14 su Rai 1. Mentre Canale 5 risponde con.Nella puntata di Don14, intitolata L’Erede e andata in onda giovedì 5su Rai 1, a Spoleto arriva la madre del Capitano Martini, la famosa attrice Fiamma Durante, con la quale ha un rapporto conflittuale. Il ritorno della donna avvicina Diego a Giulia (Federica Sabatini), che già avevano dimostrato di avere intesa. Intanto, la sorella di Don Massimo è alle prese con la signora a cui sta offrendo assistenza domiciliare. Nonostante l’iniziale freddezza della signora, Don Massimo (Raoul Bova) spinge la sorella a insistere e a darle un’occasione, perché la donna è in realtà sua madre.Su Rai 3 Silvio Orlando, Luca Argentero e Stefano Accorsi, protagonista della seconda stagione della serie The Bad Guy e nel cast dei film Il treno dei bambini di Cristina Comenicini e “Diamanti” di Ferzan Ozpetek, sono stati ospiti di Geppi Cucciari a Una Splendida Cornice.