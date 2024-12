Oasport.it - 24 Ore Le Mans, nuovo programma per le qualifiche nel 2025

Cambia il format delledella 24 Ore Le, evento che nuovamente sarà valido per il FIA World Endurance Championship. ACO, organizzatore della manifestazione automobilistica più importante al mondo, ha deciso di aggiungere una sessione, determinante per decidere le prime file dello schieramento in tutte le classi in pista.Le Hypercar, a differenza del 2023, saranno divise dalle LMGT3 e delle LMP2. Mercoledì 11 giugno si svolgerà una prima sessione che premierà le migliori 15 Hypercar e le migliori 12 LMP2/LMGT3, in azione in due turni distinti.Le auto citate accederanno all’Hyperpole, segmento suddiviso in due parti previsto per il giorno seguente. Le otto migliori GT ed LMP2 al termine della Hyperpole 1 (H1) si sfideranno per la pole nella neo-denominata Hyperpole 2 (H2).