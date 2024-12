Ilrestodelcarlino.it - Vandalizzate le tombe al cimitero

Indignazione, incredulità e un grande senso di tristezza. Sono i sentimenti che accomunano i residenti della frazione lughese di Bizzuno dopo il raid vandalico consumatosi all’interno deldella frazione. Presumibilmente nella notte tra lunedì e martedì, ignoti hanno preso di mira almeno una dozzina di chiesette (di famiglia), infrangendone, forse a colpi di martello (o di una piccozza) oppure lanciando grossi sassi, o comunque con l’ausilio di un oggetto contundente, le relative vetrate, in alcuni casi solo alcune porzioni delle stesse. La notizia del triste episodio ha cominciato a diffondersi già nella giornata di martedì anche attraverso la chat di un gruppo locale, suscitando comprensibile rabbia e non poca preoccupazione. Un atto vandalico apparentemente fine a sé stesso e senza pertanto una sorta di possibile filo conduttore, nel senso che si tratterebbe di ‘spaccate’ - la maggior parte ai danni di chiesette di famiglia situate nella parte ‘nuova’ del camposanto - compiute in un modo che appare casuale.