Ilrestodelcarlino.it - Undicenne investito dal furgone. È ancora in prognosi riservata

Resta gravissimo il bimbo di 11 annia Crevalcore. La suarimane, è in Rianimazione all’ospedale Maggiore ed è tuttora in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il ragazzino ha attraversato proprio mentre sopraggiungeva ilche stava procedendo a bassa velocità ma che non ha potuto evitare l’investimento. Nell’impatto l’é caduto a terra battendo la testa sull’asfalto. Sul posto i carabinieri di Crevalcore per i rilievi. I militari hanno raccolto svariate testimonianze per capire meglio la dinamica dell’investimento avvenuto in prossimità di una curva. L’investimento si era verificato lungo viale Amendola verso le 18. "Il ragazzino, che conosciamo – racconta dispiaciuta Giorgia Crozzoletto che conduce assieme alla sorella Simona, la tabaccheria del Corso che svetta sul viale quasi di fronte al punto dell’investimento –, è venuto in negozio, ha effettuato una ricarica.