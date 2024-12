Quotidiano.net - Transizione ecologica l’impegno di Sofidel. Esempio di lungimiranza

Leggi su Quotidiano.net

Spa è l’evoluzione di un’industria cartaria che non ha mai smesso di guardare al futuro. Il Gruppo, partner dell’iniziativa, è presente oggi a Lucca per l’evento QN Distretti con Riccardo Balducci, Group Sustainability Director. Impresa e sostenibilità, sviluppo economico e sostenibilità fanno del colosso cartario undi. Iniziamo da quella che possiamo definire la sfida epocale, cioè la. Si parte da qui per un settore fortemente energivoro., azienda tra i leader mondiali nella produzione di carta per uso igienico e domestico, con attività produttive sia in Europa che negli Stati Uniti, ha scelto di affrontarla facendo della sostenibilità una leva strategica del suo modello di crescita. Dalla riduzione delle emissioni climalteranti, alle politiche di approvvigionamento della materia prima, la razionalizzazione dell’uso della risorsa idrica, e la riduzione del ricorso alla plastica convenzionale nei pack di prodotto, infine l’attenzione alla limitazione degli impatti sul capitale naturale è una costante del suo lavoro.