Isaechia.it - Sophie Codegoni: “Basciano mi ha fatta pedinare da due uomini, frequenta gente pericolosa”. Poi racconta del finto tentato suicidio

Nuovi inquietanti retroscena emergono dalla brutta vicenda giudiziaria che riguardae Alessandro.Dopo le 3mila pagine di messaggi depositate dall’ormai ex Vippona del Gf Vip, e dopo la richiesta della Procura di Milano al Tribunale del riesame di avere gli arresti domiciliari per, adesso nuovi agghiaccianti retroscena.Nelle scorse ore infatti il Corriere della Sera ha ripercorso passo passo i fatti della travagliata vicenda sin da quando, dopo ennesima persecuzione e ennesime minacce via messaggi, il 14 novembre aveva presentato una seconda denuncia. Il tutto era avvenuto dopo che il 35enne la notte precedente aveva aggredito in centro a Milano due suoi amici con i quali aveva trascorso la serata in un ristorante.aveva sfondato il vetro dell’auto sulla quale si trovavano e così inevitabile ma allo stesso tempo nulla.