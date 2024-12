Ilfattoquotidiano.it - “Sono un ottimo esempio: ho una Porsche, vado in palestra e guadagno. Difetti? Non ne ho”: parla Gian Maria Tirrico, l’agente immobiliare virale sui social

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Quisque faber fortunae suae, “Ognuno è artefice del suo destino”, è il suo motto, tanto da esserselo tatuato. E in una città come Milano è facile pensare che non ci sia altro modo: così, 42 anni, è passato dall’essere agentead essere proprietario di un’agenzia, Vogliocasa, fino a sbarcare sui, doveal pubblico giovanile e propone le sue soluzioni al caro-affitti di Milano: “Settecentocinquanta euro al mese, 14 metri quadri, zona Politecnico. Affittato in soli 13 minuti. Taaac!”, esulta in effetti, che alle polemiche risponde così: “Opinioni. Il mercatoè questo. La protesta dei fuorisede in tenda davanti all’università è ridicola. Nessuno li obbliga a venire a Milano. Io tutelo gli investimenti dei locatori e permetto al contempo a tutti di trovare soluzioni abbordabili”, spiega in una lunga intervista al Corriere della Sera.