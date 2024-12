Ilfattoquotidiano.it - Siria, esercito in fuga da Hama. La città delle stragi commesse dal governo ora è in mano agli islamisti: “Tutto sarà meglio di Assad”

“Non lasciate un coltello nelle cucine di questa”. Fu questo l’ordine che Amin Al Hafiz, primo presidente baathista della storiana, diede nel 1964 ai suoi uomini impegnati a piegare una sommossa popolare, con epicentro ad, contraria alla presa del potere del partito Ba’th. Gli eventi culminarono nella morte di migliaia di persone e la vittoriatruppe di Hafiz che schiacciarono il movimento dei Fratelli Musulmani, il quale aveva preso le redini della ribellione che daera riuscita a diffondersi in tutta lacentrale.Ma questa, dominata dalle Noire, immense ruote costruite oltre mille anni fa per trarre acqua dal fiume Oronte, ritornò al centro della vitana anche nel 1982 con quelli che passarono alla storia come “I fatti di”. Fra il 1979 e il 1982, il movimento dei Fratelli Musulmanino riemerse dalle ceneri degli Anni Sessanta e scatenò una ribellione contro il dominio deldi Hafiz al, padre dell’attuale presidenteno, Bashar, che nel 1969 guidò un colpo di Stato all’interno del suo stesso partito isolando e imprigionando l’ala politica.