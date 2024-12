Ilnapolista.it - Simeone, per Tuttosport De Laurentiis lo venderebbe a gennaio a 15 milioni e un’opzione per Ricci

Leggi su Ilnapolista.it

, perDeloa 15per“Il presidente Urbano Cairo e il direttore tecnico Davide Vagnati sanno benissimo che se non daranno a Vanoli alcuni rinforzi di qualità il Toro rischia di scivolare in Serie B”. Questo l’esordio dinel peso di mercato in cui parla ancora una volta della volontà del Toro di prendere Giovannidal Napoli a.Leggi anche: Torino su: o paga 15, o aspetta la fine diper il prestitoIl Torino ha bisogno di rinforzi e non può neanche aspettare gli ultimi giorni di mercato per muoversi, per ci deve già avere pronte le sue mosse e cercare di cominciare a lavorare fin da adesso per chiudere le trattative velocemente. Questo al momento lo stato dei fatti.