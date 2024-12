Iltempo.it - Simbolo, garante e correnti: i grillini tornano al voto. Conte gioca la solita bufala su Draghi

La conta finale, nella sfida fra Giuseppee Beppe Grillo, si apre oggi alle 10 e si chiude alle 22 di domenica. È la nuova votazione on line degli iscritti al Movimento 5 stelle, imposta da Grillo a norma di statuto, sui nodi più delicati dello scontro politico interno, e in particolare sullastatissima abolizione della figura del, rivestita finora con poteri piuttosto ampi proprio dal fondatore del M5S. Il quesito era stato approvato con un largo 63,24 per cento dai votanti e da un boato dell'assemblea nazionale Novache aveva messo in imbarazzo qualche esponente storico che con Grillo aveva condiviso i primi passi del Movimento. Il comico non ci sta. Ha messo il carro (funebre) davanti ai buoi, Beppe Grillo. Nel video “funeral party” con cui ha messoil sigillo delsul certificato di morte del Movimento Cinque Stelle, Grillo era parso ammettere la sconfitta: «Ho già perso, lo so».