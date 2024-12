Scherma Samele | Vorrei ricominciare ma con obiettivo di vincere

Leggi su Sportface.it

“Sono contento di festeggiare le medaglie di Parigi con gli altri ragazzi. Le emozioni di Parigi le ricordo in momenti come questi ed è emozionante. Non mi sbilancio sul mio futuro. Mi ero dato sei mesi di stop, ma mi piacerebbe. La mia intenzione è quella di rientrare in pedana, ma con l’ambizione di. Devoad allenarmi e capire se il fisico mi accompagnerà”. Queste le parole di Luigi, bronzo nella sciabola individuale ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, a margine della presentazione del calendario da tavolo Fiamme Gialle 2025, al Salone d’Onore del Coni.: “, ma condi” SPORTFACE.IT.