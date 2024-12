Unlimitednews.it - Romano “In Europa analfabetismo digitale al 56%”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “Inla percentuale diè al 56%. Un dato tanto sorprendente quanto inaccettabile. Occorre intervenire per invertire la rotta se non vogliamo relegare i nostri giovani alla marginalità e alla disoccupazione”. Così Saverio, presidente della Commissione Bicamerale per la Semplificazione, nel dare notizia di due audizioni che l’organismo ha effettuato. La prima con il prefetto Bruno Frattasi, direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) e la seconda con Giovanni Anastasi, presidente di Formez Pa. “Due incontri – ha commentato il presidente– di grande spessore e utilità per la Commissione che ha raccolto i dati offerti dai vertici di due importanti realtà. Uno su tutti: quello relativo all’che inraggiunge il 56%.