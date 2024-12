Ilgiorno.it - Risparmio energetico. La piscina riqualificata esempio di sostenibilità

Un "fiore all’occhiello per il Nord Milano", secondo il sindaco di Cormano Luigi Magistro, dove nuotare, mantenersi in forma e divertirsi: lacomunale di via Leopardi 2 si è rifatta il look diventando "green" e rispettosa dell’ambiente, dopo i lavori di efficientamento terminati in questi giorni. Grazie al “Bando di efficientamento“ di Regione Lombardia che ha assegnato al Comune di Cormano, proprietaria del centro sportivo natatorio, un finanziamento di 350mila euro e grazie alla cifra di 150mila euro, aggiunta dallo stesso ente municipale locale, è stato possibile realizzare tutte quelle migliorie di conversione energetica, di riduzione dei consumi e di mantenimento del calore, evitando l’emissione complessiva stimata di quasi 60 tonnellate di anidride carbonica annue nell’atmosfera.