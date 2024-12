Presentata al Design Miami l’esclusiva Range Rover SV Candeo

Leggi su Ildenaro.it

(STATI UNITI) (ITALPRESS) – Sullo sfondo dell’Oceano diha svelato il veicolo più altamente artigianale mai prodotto dal teamSV Bespoke: laSV. Veicolo da collezione unico nel suo genere, questo esclusivo modello a passo lungo, rappresenta l’apice dellaSV Bespoke: una visione per le future finiture di personalizzazione disponibili a partire dal Model Year 2026. Traendo ispirazione dai toni freddi della famosa costa diha creato un veicolo unico che esprime questa bellezza naturale. LaSV, (dal latino “splendere, rifulgere”), riflette i panorami oceanici di fama mondiale. Il veicolo sfoggia scrittein oro massiccio 18 carati rifinite a mano, sapientemente stampate in 3D e realizzate nel Regno Unito con oro completamente riciclato proveniente da tutto il mondo in modo responsabile.