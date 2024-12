Ilfattoquotidiano.it - Pier Silvio Berlusconi entra a sorpresa in studio da Silvia Toffanin: “Sono orgoglioso di te, che poi sei anche il mio amore”. La reazione della conduttrice

Emma, Alessandra Amoroso, Elodie maGiuseppe Giofrè, Mattia Zenzola, Giulia Pauselli. Una lunga lista, quella dei volti che hanno partecipato a This is Me, lo show di Canale5 condotto dache ha mantenuto le promesse: di ‘show celebrativo’ dei talenti usciti dalla scuola di Amici di Maria De Filippi si era parlato e show celebrativo è stato. Quanto è stato importante Amici nella vita di occhi oggi riempie palazzetti (e tenta persino la carta stadi, vedi Elodie) o balla nei teatri di mezzo mondo? Quanto è importante Amici per Mediaset? Alla prima domanda hanno risposto i filmati d’archivio sapientemente scelti e mandati in onda: non saranno le teche Rai, madalle parti del Biscione c’è un repertorio che anima i social.Alla seconda domanda risponde invece il pubblico: la terza puntata è cresciuta con 3.