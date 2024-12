Sport.quotidiano.net - Nuovo allenatore Virtus Bologna: in arrivo Ivanovic

5 dicembre 2024 - Il dopo Luca Banchi sarà Dusko. Laha scelto: niente ritorno di Sasha Djordjevic, niente Sasha Obradovic, ma sarà il 67enne coach montenegrino Duskoa guidare, almeno fino a fine della stagione, con opzione per l’anno successivo, la. Le dimissioni di Luca Banchi La sconfitta con l’Alba Berlino ha portato in nottata alle dimissioni di coach Banchi, comunicate prima alla squadra subito dopo la partita e poi accettate in nottata dalla dirigenza bianconera. Va dato atto a Banchi di essersi preso oneri ed onori in un momento difficile della stagione, decidendo di rimettere il proprio mandato, conscio dell’impossibilità di dare una svolta ad una squadra che aveva bisogno di una scossa emotiva. Onore a Banchi e alla sua onesta intellettuale decidendo di fare un passo indietro per il bene delle Vu Nere.