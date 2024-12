Lettera43.it - Non solo This is me e Verissimo, le apparizioni tv di Pier Silvio Berlusconi

Leggi su Lettera43.it

Show celebrativo doveva essere e show celebrativo è stato. E nonper i talenti usciti da Amici di Maria de Filippi.is me, il programma che ha visto il debutto di Silvia Toffanin in prima serata su Canale 5, oltre a dare spazio alle Elodie, alle Amoroso e alle Emma, ha incoronato la conduttrice dinonché compagna del patron del Biscione,. E poteva mancare l’ingresso a sorpresa di Dudi in studio? Certamente no. Come un Cenerentolo al contrario, si è materializzato intorno a mezzanotte per rendere omaggio alla compagna. «Lei è una prova di quanto sia necessario impegnarsi, voi non immaginate quanto lei sia scrupolosa nel suo lavoro, nel fare il suo prodotto, studia, lavora su tutto, è davvero una grande professionista», ha detto – mieloso – il secondogenito del Cav.