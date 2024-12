Lapresse.it - Napoli, 90enne abbandonata dalla badante: soccorsa da Carabinieri

, resta due giorni senza cibo. È successo a Casalnuovo, in provincia di, dove isono intervenuti nell’abitazione di unascoprendo che laalla quale era stata affidata l’assistenza dell’anziana era andata via da quasi due giorni, forse per fare ritorno nel suo Paese d’origine nell’Est Europa. Uno dei figli della donna, che vive in Lombardia, non riuscendo a raggiungere telefonicamente laha chiamato il 112. I militari della sezione radiomobile di Castello di Cisterna si sono recati nell’abitazione, trovando lasulla sedia a rotelle e a digiuno da due giorni, impossibilitata a cucinare o a fare la spesa. Poco dopo è arrivata anche una delle figlie dell’anziana. Ihanno avviato gli accertamenti per verificare eventuali responsabilità.