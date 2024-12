Ilrestodelcarlino.it - Megabox, un punto d’oro. Con Milano è da applausi

2 (30-28, 19-25, 24-26, 25-20, 15-9) NUMIA VERO VOLLEY: Kurtagic 13, Kostantinidou 5, Sylla 11, Danesi 14, Egonu 26, Daalderop 8; Fukudome (L), Gelin (L), Cazaute , Pietrini 1, Heyrman. Non entrate: Guidi, Marinova, Da Pos. All. Lavarini.ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Lee 18, Weitzel 14, Bici 26, Giovannini 5, Candi 13, Kobzar 1; De Bortoli (L), Michieletto, Feduzzi, Perovi?. Non entrata: Torcolacci. All. Pistola. ARBITRI: Lot e Canessa. NOTE – Spettatori: 2273. Durata set: 34’, 25’, 32’, 27’, 14’. Tot. 148’. Altroper unagagliarda che mette paura alla big, infarcita di campionesse. Le tigri hanno perduto in volata il primo set e si sono aggiudicate con autorevolezza il secondo e il terzo. Nel quarto la fatica ha cominciato a farsi sentire, di fronte ad una formazione come quella di coach Lavarini che può contare su una panchina lunghissima, attrezzata per reggere il campo anche a livello internazionale.