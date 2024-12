Dilei.it - Loredana Lecciso: “Sono stata gelosissima di Romina Power ma ora è arrivata la pace”

È arrivato il tempo dellaper. Le due donne sidetestate per oltre venti anni, tra colpi bassi e frecciatine a mezzo stampa che hanno alimentato la cronaca rosa. Al centro l’uomo che ha segnato la vita di entrambe: Al Bano Carrisi. Ora però le duepronte a tendersi la mano, come confermato dallain un’intervista rilasciata a Monica Setta.hanno fatto“Dopo tanti anni credo sia arrivato il momento di tendere una mano ae di costruire una vera e propria famiglia allargata“, ha dichiaratoa Monica Setta in Storie di donne al bivio, in onda il 27 dicembre alle 21 su Rai 2. “Si,ma adesso con lei è tempo diperché condividiamo il bene più grande, i figli con Al Bano“, ha aggiunto siglando così la pax con l’ex moglie di Carrisi.