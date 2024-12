Terzotemponapoli.com - Lazio-Napoli, parla Zoff

Leggi su Terzotemponapoli.com

si sfideranno stasera all’Olimpico di Roma per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Sarà il primo di due incontri ravvicinati tra due squadre che attraversano un ottimo momento. Anche se gli uomini di Baroni hanno subito una sconfitta in quel di Parma, sono in corsa per un posto nell’Europa che conta. L’exsembra aver dato un bel gioco alla compagine biancoceleste oltre che una consapevolezza notevole dei propri mezzi. Dino, ex portiere die Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport. Hato proprio del match di stasera all’Olimpico e di Antonio Conte. Di seguito quanto affermato.Tradue sfide molto interessantiCosì l’ex portiere die Juventus: “Saranno due sfide molto interessanti e mi auguro anche spettacolari.