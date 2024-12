Bergamonews.it - Lanterne magiche e mondi novi: alla scoperta dei giochi della Bergamo del Seicento e Settecento

Leggi su Bergamonews.it

A partire dall’8 dicembre e fino all’ultimo giorno dell’anno, l’Ateneo di Scienze Lettere Arti dipresenta ‘Immagini.d’artista e collezionismo/e il precinema’, mostra curata da Federica Nurchis e dedicata al tema del gioco e del divertimento.“L’esposizione rappresenta il coronamento di ‘Lusus in Urbe’, un percorso inedito, avviato a settembre dal nostro Ateneo, che ha preso le mosse dall’età romana per giungere al Novecento, con uno sguardo sugli aspetti del presente”, spiega Maria Mencaroni Zoppetti, vicepresidente dell’Ateneo.I visitatori potranno divertirsi, è il caso di dirlo, con opere e instzioni di Max Gasparini, Rosa Puglisi e Marco Travali. Tra i protagonistimostra, i, sorta di grande scatola che – a partire dal 1600 circa – veniva portata anche a spnelle fiere; attraverso un buco era possibile vedere immagini divertenti, come quelle realizzate dal pittore bergamasco settecentesco Enrico Albrici.