Ilfattoquotidiano.it - “La situazione era critica, io ero sovrappeso di 10 kg”: Cassano ricorda quando lasciò Verona

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Antonio dai, rimani”, “Fabio, la squadra è scarsa”. Antonio, con il suo inconfondibile stile, hato i suoi momenti da calciatore delera allenato da Fabio Pecchia ora alla guida del Parma. Durante l’ultima puntata di Viva el Futbol, l’ex calciatore ha ammesso di aver nutrito subito dei dubbiapprodò nella formazione veneta nel 2017: “Anto’, dai proviamo”, gli ripeteva Pecchia ma “dopo tre giorni ho cambiato di nuovo idea. Lanon era buona. Pazzini aveva problemi al ginocchio, Cerci anche non stava bene fisicamente, io ero dieci chili“.L’episodio che ha mandato in escandescenza Fantantonio avvenne durante una partitella in allenamento e protagonista fu l’ex Juventus Romulo: “Non so se ve l’ho raccontato mai. Sapete dove ho sbroccato a? No? Ora ve lo dico.