La crisi francese smentisce molte ossessioni italiane

Il governo di Michel Barnier, governo di centrodestra voluto da Emmanuel Macron all’indomani di elezioni anticipate da lui convocate per fermare l’avanzata di Marine Le Pen, eppure appeso ai voti di Marine Le Pen, è stato sfiduciato ieri da una larga maggioranza parlamentare, in cui sono confluiti i voti dell’estrema destra e quelli dell’eterogeneo Fronte popolare delle sinistre, che peraltro sarebbero stati i vincitori delle ultime elezioni.Vista dall’Italia, cioè attraverso categorie, fissazioni e feticci del nostro dibattito pubblico, laè dunque ladi quasi tutto: del semipresidenzialismo che abbiamo a lungo inseguito, a destra e a sinistra; del doppio turno, che da trent’anni, soprattutto a sinistra ma non solo, ci viene presentato come la legge elettorale capace di dare insieme piena rappresentatività e assoluta certezza di governabilità; del macronismo, inteso a sua volta in vari modi che richiederebbero una troppo lunga divagazione (per dirne solo una, che avete certamente dimenticato: agli inizi dell’avventura politica del presidenteera Matteo Renzi il modello, ed Emmanuel Macron l’epigono); del leaderismo, inteso come la diffusa convinzione, anche tra osservatori e studiosi, che la forza di una leadership, tanto più se accompagnata da adeguate prerogative istituzionali, possa essere la soluzione a tutti i massimi problemi della politica e della vita pubblica in generale.