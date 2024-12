Lettera43.it - La Cina aumenta l’esportazione di auto ibride in Europa per eludere i dazi sull’elettrico

Leggi su Lettera43.it

Le casemobilistiche dellastanno spingendo sull’acceleratore delle esportazioni di veicoli ibridi verso l’, aggirando i nuoviUe sui veicoli elettrici. La strategia risponde sia alle pressioni economiche interne sia alle opportunità offerte dal mercato dell’motive europeo. Lo scrive Reuters citando degli esperti del settore.Gli esperti stimano un aumento del 20 per cento delle esportazioni dicinesi per il 2024Le tariffe fino al 45,3 per cento sulle importazioni dielettriche cinesi, introdotte a ottobre da Bruxelles per contrastare i sussidi ritenuti sleali, non si applicano ai veicoli ibridi. Per questo motivo gli esperti si aspettano un aumento del 20 per cento delle esportazioni di ibridi cinesi in, con una crescita prevista ancora maggiore nel 2025.