Ilnapolista.it - Juventus, Agnelli e le plusvalenze, oggi il processo torna in aula, a Roma (Corsera)

Leggi su Ilnapolista.it

e leilin, a)Il Corriere della Sera, con Massimiliano Nerozzi, scrive chein(ma adopo il trasferimento da Torino per competenza territoriale) ilJuve.Trascorsi 575 giorni — con in mezzo la decisione della corte di Cassazione sulla competenza territoriale e la (nuova) richiesta di rinvio a giudizio dei pm capitolini Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano —no in, stamattina davanti al gup diAnna Maria Gavoni, lee le manovre stipendi della Juve: nove imputati, tra i quali l’ex presidente Andrea, l’allora vice Pavel Nedved e altri 6 ex dirigenti, oltre allo stesso club, chiamato in causa come responsabile amministrativo. Le accuse — a vario titolo — sono di manipolazione del mercato, false comunicazioni sociali delle società quotate, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ostacolo agli organi di vigilanza.