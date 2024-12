Sport.quotidiano.net - Juniores. Colpaccio dei titani a Sasso Marconi

Nella nona giornata del campionatoil San Marino si è preso tutto sul campo del(2-1). A fare la voce grossa in zona gol ci hanno pensato Donati e Astolfi dal dischetto. Niente punti in tasca, invece, per lo United Riccione che in casa della capolista Piacenza ha lasciato tutto facendo passare cinque volte gli avversari. United che resta, così, all’ultimo posto della classifica con due punti conquistati. I, invece, salgono al sesto posto.. Girone E (11ª giornata): Fiorenzuola-Corticella 3-0, Imolese-Progresso 0-0, Lentigione-Spal 0-1, Piacenza-United Riccione 5-0, Ravenna-Cittadella Vis Modena 1-5, Sammaurese-Forlì 2-0,-San Marino 1-2. Classifica: Piacenza 27; Fiorenzuola 24; Cittadella Vis Modena 22; Imolese 17; San Marino 16; Lentigione 15; Sammaurese 14; Forlì 13; Progresso 10; Corticella,9; Ravenna 6; United Riccione 2.