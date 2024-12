Oasport.it - Jannik Sinner dichiara il suo obiettivo principale per il 2025. E su Sanremo: “Ho cose migliori da fare”

Leggi su Oasport.it

Nella serata di ieri ha avuto luogo a Milano la cerimonia dei SuperTennis Awards, gli “Oscar” italiani degli sport di racchetta.è stato tra i protagonisti e non potrebbe essere altrimenti. Il n.1 del mondo è stato premiato come il miglior giocatore dell’annata e negli interventi che ci sono stati si è notata la ferma determinazione a proseguire nel percorso.In altre parole, la straordinaria stagione non ha di certo appagato l’altoatesino, desideroso di rimettersi a lavoro e volendo dare priorità alle sue. Non è un caso che a, domanda diretta, abbia ribadito un concetto molto chiaro: “Non penso di andare al Festival di, hoda“. Precedenza alle questioni meramente tennistiche eha anche confessato quali saranno i suoi obiettivi nel