In Bergamasca al via la stagione sciistica: Valtorta e monte Pora i primi ad aprire

Le stazioni sciistiche dellasi preparano ad inaugurare la2024-2025. In alcune delle principali località brembane, seriane e scalvine gli impianti apriranno i battenti tra venerdì 6 e sabato 7 dicembre, in tempo per accogliere i turisti nei giorni dell’Immacolata.Fondamentali per l’apertura l’apporto dell’innevamento artificiale, che ancora una volta andrà a sopperire l’assenza di precipitazioni nevose, e l’abbassamento delle temperature che si sta verificando nelle valli bergamasche. La breve nevicata di giovedì 21 novembre ha portato solamente pochissimi centimetri, scomparsi nel giro di qualche giorno a causa del calore del sole.Una situazione che i gestori delle stazioni sperano possa cambiare neigiorni: le previsioni meteo parlano di nevicate a bassa quota nel fine settimana dell’8 dicembre, ma la quantità di neve in arrivo non sembrerebbe essere abbondante.