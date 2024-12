Quifinanza.it - Il riso da Guinness che costa più di 100 euro: Kinmemai Premium

Leggi su Quifinanza.it

Il costo della vita e gli stipendi rivisti al ribasso ci spingono, ovviamente, a valutare attentamente i prezzi mentre si fa la spesa. Ciò non ci porta sempre a preferire il prodotto qualitativamente migliore.Il valore di un bene si paga e questa regola vale per ogni settore. Se si parla di alimentazione soprattutto. Esistono però dei casi limite, che spingono a spalancare la bocca per la sorpresa. Un esempio calzante è il. Probabilmente in tantissimi non lo hanno mai neanche sentito nominare, ma sappiate che è ilpiù costoso al mondo: 104al kg.da recordIl fatto che ilsia il più costo al mondo è comprovato. Questi chicchi sono infatti entrati di diritto nelWorld Record. La sua produzione è controllata, dal momento che l’assoluta esclusività è parte della valutazione sul mercato.