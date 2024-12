Ilgiorno.it - Il bilancio di previsione. Tariffe e servizi inalterati: "Ma il futuro ci preoccupa"

Leggi su Ilgiorno.it

Un "solido" lo definiscono gli amministratori legnanesi, segnato da un aumento della spesa sociale e anche dalla necessità di "fare i conti" con i tagli sulla spesa corrente ma che, almeno per ora, riesce a "quadrare" mantenendo ied evitando l’aumento delle. Così è stato presentato dall’assessore competente, Luca Benetti, ilprevisionale 2025 in un consiglio comunale orfano di gran parte dell’opposizione. I consiglieri comunali di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lista Toia e Lega Salvini Premier, infatti, hanno disertato l’aula in aperto contrasto con la scaletta dei lavori di consiglio e commissioni, fatta "a totale mancanza di volontà di discutere le istanze portate dai consiglieri di opposizione in tempi utili per evitare che le stesse perdano di significatività".