Lanazione.it - Il 6 dicembre l'evento di solidarietà in favore della Fondazione Veronesi

Firenze, 52024 - La delegazione di FirenzeUmbertoEts, con la sua responsabile Maria Petrini, in collaborazione con l’Accademia Teatrale di Firenze diretta da Pietro Bartolini, organizza unteatrale benefico la sera di venerdì 6, alle 20.45, nel Teatro 13 di via Nicolodi, gioiello dell’Art Decò fiorentino. Come si legge in una nota “lo spettacolo di Feydeau, uno dei più noti commediografidrammaturgia francese, è una commedia spiritosa e brillante, ricca di lazzi e equivoci”; la produzione di "Sarto per Signora", in prima assoluta, è a cura dell’associazione Centro Culturale di Teatro Aps che gestisce lo spazio teatrale per il suo Centro di Ricerca Xr, con le nuove tecnologie applicate alla pedagogia teatrale, in collaborazione con il Comune di Firenze; la regia è di Antonietta Paulozza ed è interpretata dai giovani attori: Damiano Falsini, Matilde Vannucchi, Francesca Cioni, Claudia Bartolini, Mirko Fallaci, Floriana Nappini, Nicaela Aspite, Camilla Cimatti, Matteo Campostrini, Gabriele D’Andrade Corsa.