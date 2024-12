Biccy.it - Harry Potter, la serie: gli attori pensati per i ruoli di Piton e Silente

A 23 anni dall’uscita del primo film, il mondo dista per prendere nuovamente vita, ma questa volta sul piccolo schermo. La HBO ha iniziato la produzione di unafaraonica, nei mesi scorsi Francesca Gardiner è stata nominata showrunner e Mark Mylod regista della, la produzione esecutiva sarà di JK Rowling e il progetto sarà il più fedele possibile ai libri. Pare che le stagioni saranno sette, una per ciascun libro. Le riprese sembr che inizieranno a metà 2025, ma fino al 2027 difficilmente vedremo qualcosa.JB Perrette, CEO e Presidente di Global Streaming per Warner Bros di recente ha rivelato: “Guardando al ’26 e al ’27, si inizierà un viaggio di 10 anni con la, di cui siamo super entusiasti. E direi chepotrebbe essere l’evento più importante di sempre per il network, quando arriveremo al lancio di quel titolo“.