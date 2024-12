Creature Commandos | il nuovo trailer presenta i debutti nel DCU di Superman Peacemaker Starfire e altri – SPOILER

Leggi su Cinefilos.it

: ilnel DCU diDopo la première di due episodi di, oggi abbiamo un“weeks ahead” per la serie Max, che contiene alcunipiuttosto consistenti per la serie TV dei DC Studios.L’attenzione si concentra principalmente sulla battaglia della Task Force M contro Circe, anche se lo sneak peek rivela che alla fine la ragazza viene catturata dall’A.R.G.U.S. e da Amanda Waller.Il punto più importante è un apparente sguardo al futuro, concrocifisso ed eroi come Mister Terrific eimpalati nelle vicinanze. Al di là del vociferato film sui Teen Titans, non abbiamo sentito nulla sui piani per quest’ultima nel DCU, quindi la sua inclusione qui è estremamente intrigante.