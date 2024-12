Ilrestodelcarlino.it - Centrodestra in alto mare. Giornate di incontri per trovare il candidato: "Corrente da risalire"

"Guardi, potremmo candidare anche (.) che non vinceremmo". I puntini di sospensione sostituiscono l’identità di un potente ed influente uomo ravennate. Nemmeno lui, a sentire i big delle formazioni che rappresentano l’opposizione cittadina, riuscirebbe a compiere il miracolo: sconfiggere Partito democratico e centrosinistra alle prossime elezioni amministrative. Questa è l’aria che tira in casae dintorni, almeno a taccuini chiusi, perché poi ufficialmente tutti corrono per vincere. Alessandro Barattoni, esponente del Pd esindaco del centrosinistra, da qui al voto (le amministrative si terranno all’interno di una finestra aperta dal 15 aprile al 15 giugno) potrebbe dunque preoccuparsi solo del colore della cravatta da mettere il giorno della vittoria. "A che punto siamo? Questa è una fase di, anche in queste ore, con Lista per Ravenna e Viva Ravenna, poi metteremo i nomi sul tavolo", racconta Alberto Ferrero, coordinatore di Fratelli d’Italia e poche settimane fa eletto in consiglio regionale.