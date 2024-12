Thesocialpost.it - A1, camionista travolge un mezzo che faceva scudo all’auto in panne: morto 51enne di Milano

Un uomo di 51 anni, originario di, èin un tragico incidente stradale sull’autostrada A1, alle porte di Roma. L’episodio è avvenuto questa mattina, intorno alle 8. La vittima era alla guida di un camion. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un tamponamento a catena, ma la dinamica è ancora sotto esame da parte della polizia stradale.Leggi anche: Soncino, incidente sul lavoro al cantiere del nuovo polo scolastico: muore operaio 58enne Giuseppe BologniniL’incidenteIl dramma si è consumato in pochi istanti. Un’auto, rimasta ina bordo strada prima della corsia d’emergenza, aveva bloccato il traffico. Per prestare aiuto al conducente, undi un’azienda di logistica aveva fermato il propriopesante, posizionandolo come. Tuttavia, un altro camion è sopraggiunto alle sue spallendo il veicolo.