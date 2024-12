Movieplayer.it - X Factor 2024, i giudici tirano le somme prima dalla finale: "L'amicizia tra noi ha fatto la differenza"

Le considerazioni di Manuel Agnelli, Jake La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro che anticipano il live conclusivo che si terrà a Napoli. Super ospite, Robbie Williams. X, lo show prodotto da Sky Italia e Fremantle, giunge al termine e quest'anno decide di concludere il suo percorso con un live mai visto nella storia del format: uno spettacolo dal vivo in una delle piazze italiane più famose al mondo, Piazza del Plebiscito a Napoli.e concorrenti dovranno quindi confrontarsi non solo con l'agitazione dellama anche con un pubblico diverso dal solito, spettatori che avranno l'occasione di assistere alla competizione e alle esibizione dei due grandi ospiti della serata: la star del pop britannico Robbie Williams e un'icona napoletana come Gigi D'Alessio*. Dalle .