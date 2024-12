Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2024 ore 07:30

DEL 4 DICEMBRE 3034 ORE 07.30 GINA PANDOLFOUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA L’INCIDENTE SULLA PONTINA, CODE D POMEZIA SUD A VIA MONTE D’ORO IN DIREZIONEE IL TRAFFICO SI INTENSIFICA SULLE CONSOLARI IN INGRESSO AAUTO IN CODASULL’APPIA DA VIA DEI LAGHI A CAPANNELLESULL’AURELIA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDOSTESSA SITUAZIONE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA POI DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSASI STA IN CODA ANCHE SULLA FLAMINIA E SULLA SALARIA NELL’ORDINEDA LABARO A VIA DEI DUE PONTIE DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISCALI TUTTO VERSO IL CENTROCI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREIZONE CENTROORA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULAREIN INTERNA CODE DALLA DIRAMAZIONESUD ALL’APPIAIN ESTERNA SI RALLENTA DALL’AURELIA ALLA PISANA E DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINADA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral