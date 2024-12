Biccy.it - Vale Lp su Lil Jolie: “Quando era ad Amici sono stata malissimo”

Lilè una delle semifinaliste di Sanremo Giovani insieme alla sua amica di sempre e collegaLp. “Io eci conosciamo daavevamo 17 anni“, ha dichiarato ad Alessandro Cattelan in diretta su Rai2 che, incuriosito dal loro rapporto, lo ha sottolineato: “Un bellissimo rapporto fraLp e Lilanche durante il video se loguardate abbracciate, un rapporto quasi simbiotico“. Poi, rivolgendosi aLp, le ha chiesto: “Lilha già avuto qualche esperienza televisiva, ha partecipato ad. Come hai fattoa resistere in quel periodo senza di lei?“. “” – ha risposto lei – “è stato terribile, in quel periodo ho fatto il mio primo disco ma non ha avuto valore senza di lei, una volta che è uscita abbiamo dovuto recuperare il tempo perso“.