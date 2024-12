Bolognatoday.it - Un libro su Yara Gambiarasio: "Un caso irrisolto" di Federico Liguori

Leggi su Bolognatoday.it

Presentazione delGAMBIARSIO - Undi. A moderare la presentazione sarà la giornalista Camilla Ghedini.Il 26 novembre 2010, in un paesino in provincia di Bergamo, una ragazza di 13 anni –Gambirasio – scompare nel nulla dopo essersi recata in.