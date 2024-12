Lopinionista.it - Torna la Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro di Roma

Leggi su Lopinionista.it

– Grande attesa per la XVII edizione delladele deldi, in programma sabato 7 e domenica 8 dicembre negli spazi dell’Hotel Cristoforo Colombo (via Cristoforo Colombo, 710 – zona EUR).Anche quest’anno, durante la kermesse, sarà previsto lo storico Contest “Ambasciatore del”, il primo contest italiano a giuria popolare con il tradizionale premio al miglior packaging e con votazioni direttamente dallo smartphone inquadrando il QRCode. Novità assoluta, invece, è il nuovo contest creato ad hoc, “Ildel Giubileo 2025”, in occasione dell’avvio dell’Anno Santo, dedicato altradizionale.Inoltre durante la kermesse il patron Emanuele Giordano, fondatore della Gold Event Organization che organizza l’evento, ufficializzerà il lancio del progetto di internazionalizzazione verso la Cina attraverso la partnership instaurata con la ITM Ltd.