Tomori dopo il 6-1 al Sassuolo | Noi forti vogliamo vincerle tutte

si entusiasma per il 6-1 rifilato dal Milan alin Coppa Italia. Il difensore inglese prova a mandare un messaggio alle rivali.MESSAGGIO ALLE AVVERSARIE – Fikayo, intervistato da Mediaset al termine di Milan-6-1, ha voluto lanciare un avviso anche alle rivali come Inter e Napoli: «Oggi abbiamo fatto vedere quello chefare in questa stagione. Coppa Italia? Siamo una squadra forte evincerele partite, in Serie A, in Champions League e in coppa. Certo è un obiettivo. Uno dei nostri obiettivi è subire meno gol rispetto all'anno scorso. Vediamo partita per partita e poi vediamo, siamo una squadra forte e noivincere».